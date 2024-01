Buchautor

Ingo Köhler

Ingo Köhler, geboren 1971, ist Wirtschafts- und Unternehmenshistoriker an der HU Berlin, von 2013 bis 2015 war er Lehrstuhlvertreter am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Göttingen sowie 2016 an der Universität Bonn.