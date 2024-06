Buchautor

Ingo Elbe

Ingo Elbe, geboren, 1972 in Dortmund, ist Philosoph und Sozialwissenschaftler. Er hat Philosophie, Geschichte und Sozialpsychologie an der Ruhr-Universität Bochum studiert und promovierte 2008 an der Freien Universität Berlin zur Marx-Rezeption in der Bundesrepublik. Von 2007 bis 2012 war er Lehrbeauftragter am Institut für Sozialwissenschaften der Technischen Universität Braunschweig und von 2011 bis 2014 an der Fachhochschule Düsseldorf. 2015 habilitierte er sich am Institut für Philosophie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg mit einer Arbeit über Paradigmen anonymer Herrschaft.Elbe war im Wintersemester 2017/18 Gastprofessor am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er ist Privatdozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Vorsitzender des Bochumer gemeinnützigen Vereins Institut für Sozialtheorie.