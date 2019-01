Buchautor

Inge Thöns

Inge Thöns, 1940 geboren, studierte Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Frankfurt a. M. und Tübingen. Von 1970 an arbeitete sie als Verlagslektorin, Autorin, Herausgeberin, Übersetzerin und Antiquarin in Stuttgart. Sie starb 2014.