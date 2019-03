Buchautor

Heike Holdinghausen, 1971 in Frankfurt/Main geboren, studierte Politik, Publizistik und Romanistik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und von 1995 bis 1998 Politik-, Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Leipzig. Heute ist sie Redakteurin der taz. Im Ressort Wirtschaft und Umwelt schreibt sie vor allem über Chemikalien-, Abfall- und Rohstoffpolitik.