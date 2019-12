Buchautor

Hansmartin Siegrist

Hansmartin Siegrist unterrichtet seit 1987 Film- und Medientheorie an der Universität Basel, zur Zeit am Seminar für Medienwissenschaft, und ebendort an der Hochschule für Kunst und Gestaltung. Hauptberuflich arbeitet er als AV-Produzent an der Film-, Video- und Webproduktionsfirma Visavista AG, deren Mitinhaber er ist.