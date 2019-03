Buchautor

Hank Green

Hank Green wurde in Birmingham, Alabama geboren, seine Familie zog jedoch früh nach Orlando,Florida. Er studierte Biochemie und absolvierte seinen Master in Umweltwissenschaften an der University of Montana, wo er mit seiner Familie lebt. Gemeinsam mit seinem Bruder John und den sogenannten "Nerdfighters" initiierte er das karitative "Project for Awesome", das inzwischen jährlich mehr als 2 Millionen Dollar für Charity-Projekte (z.B. "Save the Children" und "Partners in Health") einspielt.