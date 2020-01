Buchautor

Guy Paul Marchal

Guy Paul Marchal, geboren 1938 in Basel, ist ein Schweizer Historiker. Ab 1984 lehrte er als außerordentlicher Professor an der Universität Basel, anschließend von 1989 bis 2003 als ordentlicher Professor an der Universität Luzern. Marchal gründete das Historische Seminar in Luzern und war von 1993 bis 1997 sowie 1999 bis 2001 erster Dekan der Geisteswissenschaftlichen (heute: Kultur- und Sozialwissenschaftlichen) Fakultät der Universität Luzern. Von 1998 bis 2004 stand er als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte vor. Am 30. September 2003 trat er in den Ruhestand, sein Nachfolger an der Universität Luzern wurde Valentin Groebner.