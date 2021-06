Buchautor

Gunter Gerlach

Gunter Gerlach, geboren 1941 in Leipzig, ist ein deutscher Schriftsteller, Autor von Hörspielen, Rundfunkserien, Kurzprosa, Krimis und Romanen. Gunter Gerlach ist gelernter Elektromechaniker. Er absolvierte von 1961 bis 1967 eine Ausbildung an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. 1965 gründete er mit Dieter Glasmacher und Werner Nöfer u. a. die Künstlergruppe Cruizin 4 (Syndikat für Kunstbetrieb),von 1980 bis 1983 der Hamburger Künstlergruppe E & A sowie ab 1986 der Autorengruppe PENG. 1999 gehörte er zu den Unterzeichnern des literarischen Manifests Hamburger Dogma. Er lebt in Hamburg.