Buchautor

Gudrun Gut

Gudrun Gut, 1957 in Celle als Gudrun Bredemann geboren, ist seit 1979 Aktivistin der Berliner Musikszene und war bei von Bands wie Mania D., Einstürzende Neubauten, Malaria!, Matador, Monika Werkstatt. Sie lebt und arbeitet als Label-, Festival- und Radiomacherin in Berlin und in der Uckermark.