Jung und Jung Verlag, Salzburg 2021

ISBN 9783990272558, Gebunden, 64 Seiten, 12.00 EUR

"So waren mir in kurzer Zeit die schönen bunten Wiesen in den Gründen des deutschen Parnasses, wo ich so gern lustwandelte, unbarmherzig niedergemäht und ich sogar genötigt, das trocknende Heu selbst…