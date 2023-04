Buchautor

Golden Cosmos

Golden Cosmos sind Doris Freigofas and Daniel Dolz. Das freischaffende Künstler- und Illustratorenduo lebt in Berlin. Doris Freigofas ist in Dresden geboren. Sie studierte an der Kunsthochschule Berlin Weißensee. Daniel Dolz wurde in Erfurt geboren. Er studierte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin und erwarb den Master of Arts an der Kunsthochschule Berlin Weißensee. Golden Cosmos illustrieren regelmäßig für "The New Yorker" , "The New York Times" , "Washington Post" , "Die Zeit" und andere Medien weltweit.