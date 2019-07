Buchautor

Gisela Holfter

Gisela Holfter, 1967 geboren, ist Germanistin. Auf das Studium in Köln, Cambridge und St. Louis, Missouri, USA folgten Promotion in Köln und Lehrtätigkeit in Dunedin, Neuseeland. Seit 1996 ist sie an der University of Limerick, Irland (seit 2003 als Senior Lecturer in German) tätig, wo sie das Zentrum für deutsch-irische Studien mitbegründete und leitet. Ihre Hauptforschungsgebiete sind deutschirische Beziehungen, deutschsprachige Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts und das Exil in Irland. Sie ist Mitglied im PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland.