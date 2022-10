Buchautor

Giorgio Parisi

Giorgio Parisi, geboren 1948, ist Professor für Quantenphysik an der Universität in Rom. Er ist Mitglied der American National Academy of Science und Vizepräsident der Accademia Nazionale dei Lincei, der ältesten Wissenschaftsakademie der Welt. Im Oktober 2021 wurde ihm der Nobelpreis "für bahnbrechende Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme" verliehen. Parisi lebt in Rom.