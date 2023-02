Buchautor

Giorgio Manganelli

Giorgio Manganelli, 1922 in Mailand geboren, galt lange Zeit als Außenseiter der italienischen Literaturszene. Nach dem Studium der Politikwissenschaft in Pavia arbeitete er von 1947 bis 1971 als Englischlehrer in Mailand und Rom, nebenbei verfasste er Literaturkritiken für die RAI und den "Corriere della Sera". 1964 erschien sein erster Roman "Hilaro-tragedia". Manganelli starb 1990 in Rom.