Gion A. Caminada

Gion A. Caminada, geboren 1957 in Vrin, ist ein Bündner Architekt. Nach seiner Lehre als Bauschreiner besuchte er die Kunstgewerbeschule in Zürich. Danach absolvierte er ein Nachdiplomstudium der Architektur an der ETH und eröffnete sein Architekturbüro in Vrin. Seit 1998 ist er Assistenzprofessor, ab 2008 außerordentlicher Professor für Architektur und Entwurf an der ETH Zürich.