Gilles Menage

Gilles Ménage, geboren 1613 im französischen Angers, war klassischer Philologe. Er entwickelte bereits in jungen Jahren ein besonderes Interesse an der Bildung und dem Wissen der Frauen seiner Zeit. Seine "Geschichte der Philosophinnen" widmete Ménage der befreundeten Denkerin Anne Dacier - ein Zeichen seiner Sympathie und Achtung gegenüber den weiblichen Intellektuellen seiner Zeit.Ménage starb 1692 in Paris.