Buchautor

Gideon Bachmann

Gideon Bachmann, geboren 1927 in Heilbronn als Hans Werner Bachmann, emigrierte mit seiner Familie nach Palästina und lebte danach in den USA, Italien und England, wo er als Filmkritiker, Fotograf, Filmemacher und Rundfunkkommentator arbeitete. In Amerika war er Mitbegründer der Bewegung "Underground Cinema", nachdem er zusammen mit Jonas Mekas und Shirley Clarke die von Hans Richter geleitete Filmakademie des New York City College absolviert hatte. 1996 kehrte er nach Deutschland zurück. 2014 übergab er sein rund 500 Interviews umfassendes Ton-Archiv dem Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, für das er nach seiner Rückkehr auch gearbeitet hatte. Bachmann starb 2016 in Karlsruhe.