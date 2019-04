Buchautor

Ghassan Kanafani

Ghassan Kanafani, 1936 in Akko geboren, wurde 1948 mit seiner Familie durch die Besetzung der Israelis vertrieben. Als Flüchtling lebte Kanafani zunächst im Libanon, später in Damaskus, 1956 ging er als Sport- und Zeichenlehrer nach Kuwait. 1960 kehrte er nach Beirut zurück, wo er bei mehreren Zeitungen arbeitete und schließlich Sprecher von George Habaschs Volksfront für die Befreiung Palästinas war. 1972 wurde er in Beirut durch eine Bombe getötet, die an seinem Wagen angebracht war.