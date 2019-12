Buchautor

Gerhard Altenbourg

Gerhard Altenbourg, 1926 bei Gotha geboren, gehörte zu den großen Künstlerpersönlichkeiten der DDR. Da er sich der offiziellen Kunstpolitik verweigerte, wurde er jedoch bis in die achtziger Jahre in seinem Wirken durch Verbot und Schließung von Ausstellungen behindert. Altenbourg starb 1989 in Meißen.