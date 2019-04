Buchautor

Geovani Martins

Geovani Martins, 1991 in Rio de Janeiro geboren, hat vier Jahre lang die Schule besucht und danach als Plakatträger und Kellner in einem Standzelt für Kinder gearbeitet. "Aus dem Schatten" ist sein Debüt: in Brasilien ist es eingeschlagen wie eine Bombe, Martins wird dort - wie inzwischen auch international - als die Stimme eines Neuen Realismus gefeiert.