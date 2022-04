Buchautor

Georges Brassens

Georges Brassens, 1921 bis 1981, war ein französischer Dichter und Schriftsteller, vor allem aber ein berühmter Chansonnier. Brassens war der Sohn eines kleinen Bauunternehmers, der selbst aus Sète (Département Hérault) stammte. Seine Mutter war eine gläubige, musikliebende Neapolitanerin. Im Alter von rund 14 Jahren begann der junge Brassens Chansons zu schreiben. Im Krieg war er Zwangsarbeiter bei BMW in der Nähe von Berlin. Nach dem Krieg fühlt er sich den Anarchisten verbunden, was ihm die Kommunisten, die damals in Frankreich kulturell dominierten, übelnahmen. 1952 hatte Brassens seine ersten erfolgreichen öffentlichen Auftritte im Pariser Cabaret der Chanteuse Patachou, der er seine Chansons angeboten hatte. Sie hatte jedoch kurzerhand befunden, dass diese viel sinnvoller von ihm selbst vorzutragen seien. In den fünfziger Jahren steigt er zu einem der bekanntesten Chansonniers Frankreichs auf. Er stirbt 1981 an Nierenkrebs.