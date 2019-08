Buchautor

George Benssoussan

Georges Bensoussan, geboren 1952 in Marokko, ist ein französischer Historiker und Autor. Bensoussan stammt aus einer alteingesessenen jüdischen Familie Marokkos, die nach Frankreich auswandern musste. Er hat sich auf die Jüdische Geschichte Europas spezialisiert und beschäftigt sich dabei mit dem Antisemitismus, der Shoah, dem Zionismus und den Problemen des Gedenkens. Er ist Chefredakteur der französischen Zeitschrift Revue d'Histoire de la Shoah. Gleichzeitig verantwortet er die Veröffentlichungen des Mémorial de la Shoah im Viertel Marais in Paris, so zum Beispiel über das von Emmanuel Ringelblum und anderen im Warschauer Ghetto angelegte und versteckte Archiv.