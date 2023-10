Buchautor

Gaia Vince

Gaia Vince, geboren 1973 oder 74, ist Umwelt- und Rundfunkjournalistin sowie Sachbuchautorin. Vince, britische und australische Staatsbürgerin, ist Chemikerin und hat am King's College in London und an der Universität von Bordeaux studiert, bevor sie einen Master in Engineering Design machte. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitete Vince freiberuflich als Journalistin und im Science Museum und baute so eine Tandemkarriere auf, die sie dazu veranlasste, die Forschung zu verlassen und sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sie wurde Nachrichtenredakteurin für das Wissenschaftsmagazin Nature und Online-Redakteurin für den New Scientist. Sie arbeitet freiberuflich für den Guardian, Scientific American und The Times. Vince ist die erste Frau, die von der Royal Society mit dem Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet wurde. Der Verlag Penguin Press, so heißt es im Fachmagazin Bookseller, hat eine sechsstellige Summe für Rechte an ihren Büchern hingelegt.