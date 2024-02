Buchautor

Gabrielle Blair

Gabrielle Blair gründete 2006 die Website DesignMom.com, die noch im selben Jahr vom Time Magazine zur Website des Jahres ernannt wurde. 2015 erschien ihr erstes Buch, "Design Mom: How to Live with Kids". Blair gründete außerdem Alt Summit, eine jährliche Konferenz für Online-Inhalte und kreative Unternehmer. Sie und ihr Mann haben sechs gemeinsame Kinder und leben als Familie in der Normandie in Frankreich.