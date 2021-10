Buchautor

Frank Wilczek

Frank Wilczek, geboren 1951 in Mineola, New York, USA, ist Physiker, Mathematiker und Nobelpreisträger. Von 1974 bis 1981 und von 1989 bis 2000 war er Professor an der Princeton University. Von 1980 bis 1988 war er Professor an der University of California, Santa Barbara und Mitglied am Kavli Institute for Theoretical Physics. Seit 2000 ist er Herman Feshbach-Professor für Physik am Massachusetts Institute of Technology. 2004 erhielt er gemeinsam mit David Gross und David Politzer den Nobelpreis für Physik für die Entdeckung der asymptotischen Freiheit in der Theorie der Starken Wechselwirkung.