Buchautor

Frances Stickley

Frances Stickley wuchs in Nottingham und Norwich auf, wo sie die meiste Zeit damit verbrachte, Gedichte zu erfinden und ihren Hund zu verkleiden. Inzwischen ist sie ausgebildete Lese- und Schreibberaterin für Kinder und Grundschullehrerin. Am glücklichsten ist sie, wenn sie mit Farbe bedeckt oder in ein Buch vertieft ist. Im Jahr 2017 gewann Frances Stickley den Bloomsbury and National Literacy Trust Short Story Prize.