Buchautor

Fran Ross

Fran Ross, geboren 1935 in Philadelphia, war eine afroamerikanische Autorin. Sie machte ihren Schulabschluss mit 15 Jahren und studierte Kommunikationswissenschaften, Journalistik und Theater an der Temple University. 1960 zog sie nach New York, dort arbeitete sie als Korrekturleserin und Journalistin. Ihr Roman "Oreo" erschien 1970, auf der Höhe des Black Power Movement der Sechziger- und Siebzigerjahre. Ross starb 1985 in New York.