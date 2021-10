Buchautor

Florian Schlederer, geboren 1992 in Gerasdorf bei Wien, studierte Physik und Philosophie in Wien, Oxford und Tokio. Seit 2018 engagiert er sich bei "Fridays for Future", gestaltete das Klimavolksbegehren mit und gründete als Kurator die internationale Initiative "Museums for Future". Derzeit sucht er als Science Writer die besten Geschichten, um Wissenschaft und Nachhaltigkeit zu vermitteln.