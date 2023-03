Buchautor

Florian Idenburg

Florian Idenburg studierte Architektur an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden und schloss 1999 mit einem Master of Science in Architectural Engineering ab. Von 2000 bis 2007 war Idenburg Associate bei SANAA, wo er für den Entwurf und die Realisierung von zwei international anerkannten Museen verantwortlich war (der Glaspavillon im Toledo Museum of Art und das New Museum of Contemporary Art in New York).