Buchautor

Flo Hayler

Flo Hayler, aufgewachsen in Helmstedt, kam 1986 mit Punk in Berührung. 1990 sah er die Ramones zum ersten Mal live, was sein Leben verändern wird. Jahrelang fuhr er ihnen auf Konzerten hinterher und wurde zum Sammler. 2005 eröffnete er das weltweit erste Ramones-Museum in Berlin. Nebenher war und ist er Journalist, Redakteur und Radiomoderator für Uncle Sally*s, Radio Fritz (RBB) und Visions.