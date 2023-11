Buchautor

Farhan Samanani

Farhan Samanani, geboren in Kanada, ist Sozialanthropologe. Nach einem Forschungsaufenthalt am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, ist er derzeit am King's College London tätig. Samanani hat einen Doktortitel von der Universität Cambridge.