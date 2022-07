Buchautor

Eva Ulrike Pirker

Eva Ulrike Pirker, geboren 1974, ist Dozentin für anglophone Literaturen und Literaturübersetzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und wissenschaftliche Koordinatorin des Centre for Translation Studies. Nach ihrem Studium der Anglistik, Amerikanistik und Philosophie in Tübingen und San Diego wurde sie an der Universität Freiburg promoviert. Zu ihrer Lehrtätigkeit (in Freiburg und Düsseldorf) zählen Vorträge, Workshops und Gastdozenturen im In- und Ausland.