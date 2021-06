Buchautor

Ester Naomi Perquin

Ester Naomi Perquin, geboren 1980 in Utrecht, wuchs in Zierikzee auf. Um ihr Studium für kreatives Schreiben in Amsterdam bezahlen zu können, arbeitete sie als Schließerin in einem Gefängnis. Sie war Mitarbeiterin des Literaturmagazins Tirade und schrieb eine Kolumne für das Wochenmagazin De Groene Amsterdammer. Perquin war außerdem zwei Jahre Stadtpoetin von Rotterdam. Ihr erster Gedichtband, "Servetten Halfstok" (Servietten auf Halbmast) wurde 2007 veröffentlicht, gefolgt von "Namens de ander" (Im Namen des Anderen), 2009 und "Celinspecties" (Zelleninspektion), 2012.2017 wurde sie zum Dutch Dichter des Vaderlands gewählt. Ihr Werke wurde mit mehrere Literaturpreisen ausgezeichnet.