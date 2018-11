Buchautor

Ernst Sommer

Ernst Sommer, 1888 in Iglau in Österreich-Ungarn geboren, war Schriftsteller und Journalist. Er gehörte dem böhmischen Judentum an, schrieb in deutscher Sprache und bekannte sich zur tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft. Sein Roman "Revolte der Heiligen" von 1944 über jüdischen Widerstand in einem Konzentrationslager gehört zu den wichtigen Werken der Exilliteratur. Sommer starb 1955 in London.