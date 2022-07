Buchautor

Ernesto Laclau

Ernesto Laclau, 1935 in Buenos Aires geboren, war Professor für Politische Theorie an der University of Essex. Er selbst bezeichnete sich als Postmarxisten, zu seinen wichtigsten Werken gehörte "Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus" vom 1985. Laclau, der mit der belgischen Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe verheiratet war, starb 2014.