Fischer Sauerländer Verlag, Düsseldorf 2023

ISBN 9783737372138, Gebunden, 48 Seiten, 16.00 EUR

Mit Illustrationen von Günther Jakobs. Kinder möchten wissen, was in unserer Welt passiert und was das für sie selbst bedeutet. Krieg, Krisen und Hunger sind in den Medien immer gegenwärtig, für Kinder…