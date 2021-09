Buchautor

Elisa Sabatinelli

Elisa Sabatinelli, geboren 1985, ist halb Katalanin, halb Italienerin. Sie wurde in Fano geboren und wuchs in Barcelona auf. Elisa hat Drehbuch in Spanien studiert, in London bei einer Plattenfirma gearbeitet und ein Architekturbüro geleitet (ohne Architektin zu sein). Heute lebt sie in Mailand, wo sie im Verlagswesen arbeitet und schreibt.