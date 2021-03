Buchautor

Elisa Diallo

Elisa Diallo, 1976 in Paris geboren, studierte Geschichtswissenschaft in Paris, anschließend Niederlandistik und Literaturwissenschaft in den Niederlanden. Nach der Promotion über französischsprachige postkoloniale Literatur zog sie 2009 nach Deutschland, wo sie seither in der Verlagsbranche tätig ist.