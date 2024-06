Buchautor

Elena Janega

Elanor Janega ist Mediävistin, Autorin und Moderatorin. Sie promovierte 2015 am University College London mit einer Arbeit über Jan Milíč von Kroměříže und seine Beziehung zu Kaiser Karl IV. Zu Janegas Spezialgebieten gehört die Sozialgeschichte, wobei sie sich vor allem mit den historischen Kategorien Sexualität, Propaganda, Urbanität und apokalyptischem Denken beschäftigt. Sie lehrt als Gastdozentin an der London School of Economics and Political Science.