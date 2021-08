Buchautor

Eckart Kröplin

Eckart Kröplin, 1943 in Güstrow geboren, studierte Musikwissenschaft in Leipzig, war Lektor beim Musikverlag Breitkopf & Härtel und wurde 1982 Professor für Theorie und Geschichte des Musiktheaters an der Theaterhochschule Leipzig. Von 1984 an war er Chefdramaturg und Stellvertreter des Intendanten an der neueröffneten Semperoper in Dresden und später an verschiedenen weiteren Theatern in Sachsen und Thüringen.