Buchautor

Dovid Bergelson

David Rafailowitsch Bergelson, jiddisch Dovid Bergelson, geboren am 12. August 1884 in Ochrimowo, Gouvernement Kiew, Russisches Kaiserreich, war ein jiddischer Romancier realistisch-sozialer Richtung. Er wurde bei der letzten stalinistischen "Säuberungsaktion" in der sogenannten "Nacht der ermordeten Dichter" exekutiert.