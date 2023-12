Buchautor

Dorothee Krämer

Dorothee Krämer, geboren 1971 in Wuppertal, dort studierte sie Germanistik und lebt seit 2001 in Bad Essen. Sie ist Dozentin für Integrationskurse. Gedichte hat sie bisher in Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht. 2020 erhielt sie den Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis.