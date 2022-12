Buchautor

Doreen Cunningham

Doreen Cunningham, geboren in Wales, ist ausgebildete Umweltingenieurin und arbeitete zunächst in der Klimaforschung am Natural Environment Research Council, dem britischen Forschungsrat für Umweltfragen, bevor sie sich dem Journalismus zuwandte und zwanzig Jahre lang für die BBC über Naturthemen berichtete. Sie hat außerdem Creative Writing studiert.