Buchautor

Dirk Schulze-Makuch

Dirk Schulze-Makuch, geboren 1964 in Gießen, ist Professor am Zentrum für Astronomie und Astrophysik der Technischen Universität Berlin und außerordentlicher Professor an der Arizona State University und der Washington State University. Der Geowissenschaftler, der zum Mikrobiologen und Astrobiologen wurde, erforscht seit über 25 Jahren, wie das Leben mit seiner natürlichen Umgebung interagiert.