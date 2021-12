Buchautor

Dina Porat

Dina Porat ist emeritierte Professorin der Geschichte des Judentums an der Universität Tel Aviv, Vorsitzende des Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry an derselben Universität und seit 2011 Leitende Historikerin der Gedenk-und Studienstätte Yad Vashem.