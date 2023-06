Hirnkost Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783949452840, Gebunden, 256 Seiten, 30.00 EUR

In Hannover war Ende der 1970er Jahre so wenig los, dass man selbst etwas unternehmen musste, wenn man ein wenig Spaß haben wollte. Als Punk explodierte, fiel er in der betulichen und spießigen niedersächsischen…