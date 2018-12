Buchautor

David Boyd

David Richard Boyd ist Umweltexperte und Professor der Rechtswissenschaften an der University of British Columbia in Kanada. Er berät Regierungen von Kanada bis Schweden in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Der Autor von neun Büchern lebt auf Pender Island in British Columbia und hält sich am liebsten - natürlich - in der Natur auf.