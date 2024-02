Buchautor

Daryna Gladun

Daryna Gladun, geboren 1993 in Butscha/Ukraine, lebt zurzeit an unterschiedlichen Orten im Exil. Sie ist Dichterin, Übersetzerin aus dem Belarussischen, Journalistin und Performerin. Wissenschaftlich beschäftigt sie sich vor allem mit der ukrainischen Gegenwartsliteratur und Poesie-Performances. Ihre Gedichtbände erscheinen in zahlreichen Sprachen. Ihre Gedichte finden sich international in Musikstücken, Theaterstücken, Poesie-Performances und Kunstaustellungen.