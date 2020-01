Buchautor

Daniela Mysliwietz-Fleiß

Daniela Mysliwietz-Fleiß hat Geschichte, Germanistik/Literaturwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften in Duisburg studiert. Sie ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Siegen. In ihren Forschungen beschäftigt sie sich unter kulturgeschichtlichen Vorzeichen schwerpunktmäßig mit der Geschichte des deutschen Bürgertums, mit der Tourismusgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie mit postindustriellen und urbanen Räumen.