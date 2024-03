Buchautor

Daniel Stähr

Daniel Stähr, geboren 1990, ist Ökonom und Essayist. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FernUniversität Hagen, wo er zum Thema "Narrative Economics" promoviert. Seit 2022 erscheint seine Kolumne "Geldgeschichten" bei "54books". Daniel Stähr lebt in Frankfurt am Main.